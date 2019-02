Agropoli. Schianto su autostrado, muore il 23enne Elvis Petrillo

Perde il controllo della sua automobile, finendo contro un muro. Il violento impatto, purtroppo, gli costa la vita. Una perdita che ha scosso la comunità salernitana e cilentana, arrivata come un fulmine a ciel sereno, quella di Elvis Petrillo, un giovane che non è sopravvissuto a un incidente avvenuto in piena notte, sulle cui cause indagano le forze dell’ordine. La ricostruzione della dinamica a poco servirà per lenire lo strazio e la sofferenza dei familiari del 23enne, molto conosciuto soprattutto ad Agropoli, e gli amici che non si danno pace per la sua improvvisa scomparsa. Lo schianto in cui è rimasto ucciso è avvenuto nel cuore della cittadina di Albanella, in via Roma. Il ragazzo era alla guida della sua vettura, una Fiat Punto, alle 3 di notte tra lunedì e ieri, quando è incappato in un sinistro ancora alla ricerca di una vera spiegazione: ad un tratto il veicolo sarebbe uscito di strada, proseguendo senza controllo per alcuni metri e terminando la sua corsa contro il muretto esterno di un’abitazione. Un colpo tremendo, che ha fatto subito pensare al peggio. Sul luogo dell’incidente sono accorsi in men che non si dica gli operatori sanitari, a bordo di un’ambulanza dell’Asi di Capaccio Paestum, insieme alle forze dell’ordine. C’è voluto un po’ prima di estrarre dalle lamiere dell’auto semi-distrutta il corpo del 23enne, apparso in gravissime condizioni, ma comunque ancora in vita. E’ partita a quel punto una vera corsa contro il tempo per scongiurare la tragedia: Elvis Petrillo è stato trasportato d’urgenza dall’unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella al presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Una volta ricoverato presso il reparto di rianimazione del nosocomio vallese, i medici hanno fatto del loro meglio per salvargli la vita, ma invano: stando agli esami eseguiti, le conseguenze del terribile schianto si erano tradotte non solo in un forte trauma cranico, ma anche in una serie di lesioni diffuse su tutto il corpo. Non era trascorso molto tempo dal suo arrivo in ospedale, quando l’equipe del San Luca ha dovuto alzare bandiera bianca e dichiarare il decesso dello sfortunato giovane. Sono proseguiti, intanto, i rilievi per stabilire le cause dell’incidente mortale, e i motivi per cui il 23enne al volante sia finito fatalmente fuori strada. A svolgere le indagini sull’accaduto, avvalendosi delle poche testimonianze a disposizione, i carabinieri della locale stazione, coordinati dal comandante Francesco Manna della Compagnia di Agropoli. Nel frattempo tutto il Cilento, e non solo la “sua” Agropoli, sono ancora sotto shock per la tragica scomparsa del ragazzo, che era molto conosciuto. L’eco dello schianto fatale è giunto fino al capoluogo, e in tanti, anche sui social network, hanno manifestato il proprio dolore, stringendosi in un commovente abbraccio alla famiglia colpita dal lutto. I suoi cari sono stati letteralmente sommersi dai messaggi di cordoglio. Un brutto risveglio pure per amici e conoscenti, a dir poco increduli, che ora piangono la perdita di quel ragazzo «innamorato della vita» e si preparano a salutarlo per l’ultima volta.