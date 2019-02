Aggiornamenti – Pimonte/Agerola: frana sulla statale verso Castellammare: strada riaperta

A causa delle continue piogge che da ieri pomeriggio incombono sul territorio e che continueranno fino alla giornata di domani, a circa 2 km dopo la galleria del traforo, poco fa, una frana si è verificata sulla statale di Pimonte, direzione Castellammare di Stabia.

La circolazione è momentaneamente interrotta al traffico veicolare.

Aggiornamento ore 13.10:

Dopo i lavori di sgombero della area ricoperta dal materiale franoso, la strada è stata riaperta al traffico verso le ore 13.

La circolazione è consentita a senso unico alternato. Anche per i bus Sita.

Si consiglia in ogni caso di circolare a velocità moderata visto che per via del terreno bagnato e della pioggia, la strada risulta sdrucciolevole.