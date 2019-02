Agerola il post di Regina Milo sulla strada chiusa

Agerola. La Svizzera della Campania sta soffrendo da quasi due settimane per la chiusura della strada principale di collegamento per Castellammare di Stabia verso Pimonte. Chi vuole raggiungere il casello per l’autostrada A3 Napoli – Salerno deve fare un giro enorme per la Costiera amalfitana, scendere ad Amalfi passare per Praiano , Positano Piano di Sorrento e la Penisola sorrentina e Vico Equense, un’ora in più di viaggio, usura dei mezzi, gasolio, danni per i cittadini e per l’economia. Questa notte ad Agerola nessuno ha dormito, ma per per il by night ecco il post di Regina Milo.

Domenica 17 febbraio, ore 00.58. Cose belle e di cui essere fieri. Il mio Sindaco Luca Mascolo ed alcuni compagni di squadra sono al freddo a vigilare e a supportare il lavoro degli operai che incessante e rapido ha lo scopo di farci patire al minimo disagi e fatiche. Questa foto raffigura l’Italia che funziona, quella delle istituzioni che collaborano e degli uomini che sanno essere solidali. Premetto che era solo per noi amici e mi sono permessa di renderla pubblica (vista l’ora e i bimbi a letto), ma mi ha reso veramente orgogliosa della mia terra, Agerola. Ho letto e sentito parlare apprendisti ingegneri di supersoniche opere infrastrutturali, ho compreso che qualcuno strategicamente pensa a spaventare i cittadini per aumentarne la vulnerabilità, ho sicuramente risposto sgarbatamente a qualcuno ma ho, come hanno fatto tutti i miei amici, risposto a tutti… Ahimè però ho visto poche facce,come sempre.. Queste invece sono sempre in prima linea, quando si fa bene è pure quando si sbaglia e di certi sono quelle che mi fanno sentire al sicuro! Grazie!