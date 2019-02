Agerola-Pimonte, strada chiusa: nuove disposizioni per il trasporto pubblico sull’ex366

Agerola. La Città Metropolitana di Napoli ha emesso quest’oggi una nuova ordinanza di chiusura al transito sulla ex366, interdetta per la frana dei giorni scorsi. Con la rettifica della precedente ordinanza, si dispone che i mezzi della Sita Sud possono raggiungere le zone interdette e ora delimitate dai New Jersey, per consentire a studenti e pendolari di spostarsi: i bus Sita arriveranno dalla galleria lato Pimonte, dove ci sarà la salita e la discesa di passeggeri per Castellammare di Stabia o Napoli. A breve ci sarà un comunicato ufficiale del Comune di Agerola.

Ecco la nota del comune: