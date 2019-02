Agerola, convocato incontro programmatico con gli operatori turistici

Il Comune di Agerola ha convocato un incontro programmatico con gli operatori turistici.

Tenendo fede all’impegno di attivare periodiche iniziative programmatiche tra l’Amministrazione Comunale, la Proloco e gli operatori turistici, al fine di rafforzare ed attuare interventi finalizzati a potenziare il brand Agerola, a migliorare la percezione del territorio ed elevare la qualità dei servizi turistici, si convoca in data martedì 26 febbraio alle ore 15 presso il Centro Polifunzionale ”Mons. Gallo”, in via delle Sorgenti.

Nell’incontro programmatico si discuteranno i seguenti ordini del giorno: 1. Bilancio stagione turistica 2018; 2. Informativa sull’imposta di soggiorno e definizione obiettivi per il nuovo Piano di Utilizzo dei Proventi derivanti dall’imposta di soggiorno 2019; 3. Organizzazione del servizio di trasporto verso il mare nel periodo di alta stagione, a cura della Proloco e degli operatori turistici; 4. Varie ed eventuali.

Data l’importanza dell’appuntamento, l’ente prega gli operatori turistici del territorio di non mancare.