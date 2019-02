ANTEPRIMA -Agerola, spuntano le barriere Jersey sulla strada per Pimonte: paese isolato? – FOTO

Entra nel vivo la situazione legata alla viabilità della strada statale 366 “agerolina”. Come testimonia questa immagine, scattata poco fa, gli addetti ai lavori stanno già posizionando le barriere Jersey nella strada che da Castellammare di Stabia conduce ad Agerola e Pimonte. C’è il rischio che il paese rimanga isolato per il tempo necessario affinché terminino i lavori? Ci auguriamo di no.

Ricordiamo che quest’oggi la Città Metropolitana di Napoli ha emesso una nuova ordinanza di chiusura al transito, sulla statale che è interdetta per la frana dei giorni scorsi. Con la rettifica della precedente ordinanza, si dispone che i mezzi della Sita Sud possano raggiungere le zone interdette e ora delimitate dai New Jersey, per consentire a studenti e pendolari di spostarsi: i bus Sita arriveranno dalla galleria lato Pimonte, dove ci sarà la salita e la discesa di passeggeri per Castellammare di Stabia o Napoli.

Il Comune ha così precisato: “Dopo la nuova ordinanza emessa dalla Città Metropolitana di Napoli Al fine di garantire le migliori condizioni di spostamento di studenti e pendolari e limitare i disagi derivanti dall’emergenza chiusura strada ex366, la Sita garantirà le corse da e verso Agerola, nel rispetto degli orari già esistenti, secondo questa modalità:

1. Il bus da Agerola si fermerà in località Traforo, uscita galleria lato Pimonte. I bus di collegamento attenderanno studenti e pendolari, dopo il semaforo e quindi dopo il tratto interdetto, presso l’area di manovra che in data odierna abbiamo predisposto.

2. In salita da Castellammare di Stabia si seguirà lo stesso percorso. Fermata semaforo e poi collegamento con altri bus da Traforo, uscita galleria lato Pimonte, verso Agerola”.

Vi terremo aggiornati.