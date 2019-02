Adrian , la star della Danza Plunin sconvolge Ilenia Pastorelli e il pubblico . È una star della danza mondiale, Sergei Polunin, ma probabilmente il pubblico di Adrian non lo conosce così bene. Forse è per questo che l’ospite più internazionale scelto da Adriano Celentano per il quarto live della sua controversa serie su Canale 5 ha “sconvolto” molti telespettatori sui social. Sul petto l’artista ha tatuato un provocatorio ritratto di Vladimir Putin e il fermo immagine con Ilenia Pastorelli che fissa il suo torso nudo è diventato un “meme” istantaneo su Twitter. Al posto dello Zar, c’è però un Celentano urlante versione Milo Manara. Si parla tanto del programma di Adriano Celentano, molto in negativo, come un fallimento verso altri programmi come Zingaretti, ma crediamo che sia invece una grande opera d’arte creativa per quanto vi sia una enorme impronta della personalità di Adriano Celentano. Lo stesso cartone animato orwelliano.