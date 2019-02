Addio Lorenzo, morto a 34 anni prima di poter raggiungere ​l’America per curare un linfoma

È morto in serata ad Ancona Lorenzo Farinelli, il medico 34enne affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B, che aveva commosso il web. Il suo appello sui social per raccogliere la somma necessaria ad andare in Usa per sottoporsi ad una terapia sperimentale con buone probabilità di successo era diventato virale e aveva permesso di raccogliere in pochi giorni la somma necessaria, 500mila euro, e poi di superarla. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

di Biagio Chiariello http://www.fanpage.it/