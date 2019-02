Accademia Calcio Sorrento: due baby fenomeni al Barcellona. Complimenti a Giuseppe e Francesco!

Una notizia fantastica che non può che rendere felici tutti gli appassionati di sport della Penisola Sorrentina. Due piccoli talenti dell’Accademia Calcio Sorrento potranno mostrare le proprie doti al Barcellona. Sì, perché come anche altri piccoli calciatori italiani, anche Giuseppe Schettino e Francesco Sabbatino, classe 2009, avranno la possibilità di vivere per tre giorni nell’universo blaugrana e dimostrare a tutti le proprie qualità.

I campioncini hanno impressionato gli osservatori durante l’ultimo Barcelona Summer Camp, disputatosi dall’8 al 14 luglio scorso, e si sono guadagnati la partecipazione al Barcelona Academy World Cup 2019, una sorta di mondiale per giovani promettenti con ben 54 nazioni partecipanti e che si terrà proprio alla Masia il prossimo 13 aprile.