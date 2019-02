Milano, 03/02/2019 – 22:25 (informazione.it – comunicati stampa – cibi e bevande) Comunicato Stampa Febbraio 2019

Rossopomodoro partecipa alla II edizione di “Ragù 7su7”

e apre la settimana dedicata al ragù napoletano con un evento

nel suo storico ristorante in Via Partenope a Napoli.

Lunedì 4 febbraio 2019

Ore 19.00 Rossopomodoro

Via Partenope 11 Napoli

Torna la Settimana del Ragù: dal 4 al 10 febbraio oltre 70 locali, tra ristoranti, osterie e trattorie di Napoli e provincia, accoglieranno i loro ospiti con il profumo della ricetta regina della tradizione partenopea. Questa seconda edizione della manifestazione, ideata e lanciata da Luciano Pignataro Wine Blog e da MySocialRecipe di Francesca Marino, è stata presentata in data 30 gennaio nel panoramico Palazzo Petrucci di Posillipo e si avvale del sostegno di due aziende che producono gli ingredienti base del ragù, Pastificio Di Martino per la pasta e Solania per il pomodoro San Marzano, oltre a Santacosta con la linea Don Andrea della famiglia Pagano e Birra Antoniana con la collaborazione di Luigi Castaldi Group . Rossopomodoro con più di 100 ristoranti pizzerie tra Italia ed estero è sponsor dell’iniziativa e aprirà la settimana con un evento nella sede storica napoletana di Via Partenope. Lunedì 4 febbraio alle ore 19.00 ci sarà uno show cooking degli Executive Chef Antonio Sorrentino e Enzo De Angelis insieme alla famosa pizzaiola Teresa Iorio per far conoscere uno dei piatti tradizionali più famosi della cucina partenopea: il ragù in tantissime varianti. Il ragù è la chiave scelta per far assaggiare a tutti i clienti dei Rossopomodoro in Italia e all’estero l’eccellenza della cucina italiana. In pizzeria come in cucina, il ragù diventa il tesoro da svelare con una serie di show cooking che si terranno sia in Italia che nel Mondo, nei Paesi dove è presente Rossopomodoro. Tutti gli Chef di Rossopomodoro proporranno il Ragù Napoletano “come lo faceva mammà” gia’ presente nel menù autunno inverno in varie specialità come da tradizione: le polpette, la scarpetta, gli gnocchi cotti nel forno a legna, la parmigiana di melanzane, i fusilli di Gragnano con ricotta di bufala, pecorino e basilico, tutti piatti che raccontano l’antica tradizione della cucina partenopea.

Da Napoli Rossopomodoro Via Partenope sarà lanciato il via alla manifestazione dagli Executive Chef Antonio Sorrentino e Enzo De Angelis insieme a Teresa Iorio, due volte Campionessa del Mondo che proporrà la sua famosa pizza “Femmena e Fritta” in abbinamento alle polpettine al ragù, un’autentica riscoperta dello street food partenopeo promossa da Rossopomodoro. I Rossopomodoro di New York, Copenaghen, Londra, San Paolo e Reykjavíksaranno i palcoscenici della degustazione di cucina e di pizza al “Ragù Napoletano” a cura degli “ambasciatori” del brand napoletano all’estero: Simone Falco, Gianluigi Furlan, Gianluca Petrone, Rosario Minucci, e Roseli Katibe, per una festa di sapori che potranno essere gustati quindi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo.

