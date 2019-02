17 febbraio: festa nazionale del Gatto

Lo sapevate? anche il gatto ha il suo giorno particolare, il suo giorno di festa.

La festa nazionale del gatto ricorre il 17 bebbraio ed è stata istituita nel 1990 dopo i risultati del referendum proposto tra i lettori di “Tuttogatto”, a cura di Claudia Angeletti, giornalista gattofila.

In Polonia si festeggia dal 2006 il 17 di febberaio; negli USA il 29 ottobre dal 2005; in Giappone dal 1987 il 22 febbraio: in Russia il 1° di marzo dal 2005