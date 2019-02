11 febbraio , riccorrenza deim Patti Lateranensi

L’11 febbraio del 1929 furono sottoscritti i Patti Lateranensi per accordi di riconoscimento tra il Regno d’Italia e la Santa Sede. Furono stabilite relazioni bilaterali tra l’Italia e lo Stato del Vaticano.

Il nome Lateranense deriva dalla denominazione del palazzo di san Giovanni in Laterano a Roma in cui furono firmati gli accordi tra Benito Mussolini primo ministro del Regno ed il card, Pietro Gasparri segretario di Stato della Santa Sede. Il trattato riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede.

L’11 febbraio ricorreva il 71° anniversario della prima apparizione della Vergine di Lourdes e la data per la firma fu scelta appositamente.

Il Concordato (non il Trattato) fu rivisto ed il nuovo fu firmato a Villa Madama a Roma il 18 febbraio da Bettino Crazi primo ministro e dal card. Agostino Casaroli.