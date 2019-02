10 febbraio. Giorno del ricordo delle vittime delle foibe

Questo giorno è una solennità civile italiana celebrata il 10 di febbraio di ogni anno

La giornata fu istituita con legge del 30 marzo del 2004 n° 92 per rimuovere la tragedia italiana (vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani, dei residenti italiani dalle loro terre nel corso del secondo conflitto mondiale e nell’immediato periodo seguente)

Sui celebra il 10 febbraio perchè è il giorno in cui nel 1947 furono firmati i trattati di pace di Parigi, che privavano l’ITALIA dell’Istria, del Quernaro, di buona parte della Venezia-Giulia.

Il Giorno del ricordo viene celebrato, a partire dal 2006, dalle massime autorità politiche italiane con una solenne cerimonia al palazzo del Quirinale: Il primo presidente delle Repubblica italiana a presiedere le celebrazioni fu Carlo Azeglio Ciampi.

La foiba è uno dei grandi inghiottitoi (caverne verticali) in cui venivano “gettati” gli italiani soppressi