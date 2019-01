WhatsApp down in molte parti del mondo. C’è anche l’Italia

ROMA – Il popolare servizio di chat istantanea WhatsApp sta avendo problemi di connessione in molte parti del pianeta a partire dalle 19,17 italiane. Il servizio va a singhiozzo. Numerose segnalazioni si susseguono sul sito downdetector.com – tra le altre – da nazioni come Canada, Albania, Brasile, Austria, India e Italia. Il blocco è a singhiozzo. Quindi può manifestarsi sia nel momento di fare il login, sia nel mancato invio e nella mancata ricezione dei messaggi e sia nella perdita della connessione con i server. Whatsapp fu acquisita da Facebook nel 2014 per ben 19 miliardi di dollari. Appena qualche mese fa, a settembre 2018, l’app si sarebbe presa il lusso di superare proprio l’applicazione della casa madre in quanto a utenti attivi. Che si scambiano qualcosa come 60 miliardi di messaggini al giorno. Anche se bisognerà attendere qualche tempo per conoscere il dato esatto, visto che l’ultimo reso noto ufficialmente risale all’1,5 miliardi di utenti di gennaio 2018.

