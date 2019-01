Weekend d’Eccellenza: il San Vito Positano trova il San Tommaso. Costa d’Amalfi e Sant’Agnello in trasferta

Weekend d’eccellenza interessante, in questo diciannovesimo turno del girone B. Partiamo dalle due formazione della Costiera Amalfitana, San Vito Positano e Costa d’Amalfi. I giallorossi di mister Federico Cuomo, ospitano al Sica di Montepertuso, un San Tommaso nuovamente proiettato verso la vetta, che nelle ultime quattro partite ha raccolto un bottino di sette punti. Il San Vito Positano, ancorato in fondo alla classifica, cerca di svoltare dopo la pesante sconfitta al Campo di Viale dei Pini, perché la lotta salvezza è ancora apertissima.

Scontro playoff tra Costa d’Amalfi e Battipagliese: al Pastena, i costieri sulla scia dell’ultimo risultato casalingo (vittoria con la Virtus Avellino per 1 a 0), saranno chiamati a tenere saldo il posizionamento in classifica. La Battipagliese negli ultimi giorni ha subito un repentino cambio di panchina: in seguito alle dimissioni di Mario Pietropinto, le zebrette hanno richiamato Vincenzo Fusco. Il Sant’Agnello, attualmente nella safe-zone, fa visita al Solofra, con gli irpini che hanno raccolto zero punti nelle ultime quattro gare.

La 19esima giornata per le nostre squadre si aprirà domani, con il match del Comunale di Pratola Serra tra Solofra e Sant’Agnello (ore 14.30), mentre il San Vito Positano giocherà domenica 20 al Sica alle ore 10.30. Gara domenicale anche per il Costa d’Amalfi, con fischio d’inizio invece alle ore 14.30 al Pastena di Battipaglia.