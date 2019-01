Violenza in casa sulla Costiera amalfitana. La bambina ha parlato per salvare la sorellina . La vicenda avviene sopra la Costa d’ Amalfi , a Tramonti, dove abitano i protagonisti che sono dell’ Agro Nocerino – Sarnese, ma nessuno che li conosca in città o si sia accorto di qualcosa. I particolari sconvolgenti di una storia di degrado vengono riportati oggi da Petronilla Carillo sul Mattino.

Quando ha visto che il papà e il fratellastro si sdraiavano nudi nel letto anche accanto alla sorellina più piccola e iniziavano a palpeggiarla, ha trovato il coraggio di confidarsi con una vicina di casa: assolutamente non voleva che le facessero ciò che già facevano a lei, da tempo. È stato così che la bimba di dieci anni ha iniziato ad aprirsi e a raccontare la terribile storia di abusi sessuali e di promiscuità. È stato così che, viste anche le condizioni di grande disagio nel quale vivevano le due piccole, la vicina ha chiesto aiuto alle assistenti sociali. Una serie di eventi concatenati che hanno indotto il tribunale dei Minori ad allontanare le due piccole dai genitori e la procura di Salerno ad aprire una indagine per maltrattamenti. Indagine che ha poi portato gli inquirenti a far luce su una storia terribile. Storia sulla quale, a partire da stamattina, i quattro indagati – i suoi genitori, il fratellastro e la cognata – dovranno dare spiegazioni al gip Giovanna Pacifico che ha firmato le ordinanze di arresto e al sostituto procuratore Elena Cosentino che ha coordinato il lavoro dei carabinieri della sezione operativa della compagnia Salerno, agli ordini dei tenenti Bartolo Taglietti e Fabrizio Garrisi.

LE VIOLENZE

Aveva quattro anni la piccola di un paesino della Costiera – che con la sua denuncia ha fatto arrestare l’altro giorno dai carabinieri la sua famiglia- quando per lei è iniziato il calvario. Per sei anni ha subito abusi e soprusi e quando è nata la sorellina ha dovuto anche prendersi cura di lei mentre la mamma – come da lei stessa raccontato nel corso di una audizione protetta – «stava con il suo nuovo fidanzato». Una famiglia, la sua, dove era la stessa madre a ordinarle di lasciarsi baciare sulla bocca dal padre e di assecondare tutti i suoi desideri: di guardarlo mentre si abbassava i pantaloni e di stare buona quando aveva voglia di lei. La piccola ha raccontato dettagli sconcertanti ai giudici minorili, entrando nei particolari di atti sessuali che una bimba non può e non deve sapere. Ha detto di essersi svegliata nel cuore della notte e di aver trovato il padre e il fratellastro sdraiati nudi nel letto con lei e con la sorellina, di essersi trovava ad assistere a rapporti promiscui tra adulti, anche più di due persone. Di essere lei, in un certo qual modo, la piccola donna di casa: a lei erano affidati i servizi domestici, la cura della sorellina.

IL CONTESTO SOCIALE

Una famiglia allargata. Due genitori che hanno vent’anni di differenza. Oggi potrebbe essere la normalità se non fosse per il fatto che in quella famiglia le abitudini sessuali erano oltre i limiti. Il padre, 62 anni, era stato già in carcere, per abusi su minorenni. Lo dicono le carte, lo racconta la sua storia giudiziaria. Anche in quella circostanza aveva abusato delle figlie, quelle «di primo letto». Ma, allora, la moglie trovò il coraggio di denunciarlo e di metterlo fuori casa. Dopo anni la storia si è ripetuta. Ma, questa volta, con la complicità della sua seconda moglie – secondo quanto accertato sempre dalla procura – la quale, a sua volta, aveva un vita sentimentale abbastanza frizzante. Quindi un fratellastro che frequentava la sua casa e che si adeguava allo stile di vita del padre assieme alla moglie, complice nei giochini erotici che avevamo creato. E le due bimbe, costrette ad essere piccole donne goà in tenera età, a sbrigarsela da sole in casa e, se si rifiutavano, erano botte. Quando, infatti, gli assistenti sociali sono andati a fare le prime verifiche hanno trovato le piccine denutrite e la casa in condizioni non adeguate ad ospitare due minorenni.