Vincenzo Donnarumma di Pimonte campione del mondo per la pasticceria. Complimenti da Positanonews

Vincenzo Donnarumma di Pimonte campione Italiano Jr per la pasticceria a Rimini. Complimenti da Positanonews

Il 23enne Vincenzo Donnarumma ha rappresentato rappresentare l’Italia, la Campania, ed in particolare la provincia di Napoli ed i i monti Lattari, proveniente dall’Alberghiero di Agerola, ai mondiali di pasticceria juniores, in programma dal 19 al 23 gennaio prossimo al quartiere fieristico di Rimini. Insieme a Filippo Valsecchi (Lecco), ha vinto i mondiali a 11 che ha visto in gara le giovani pastry star da Australia, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore, Slovenia e Taiwan. Il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, ideato 10 anni fa dal maestro Roberto Rinaldini, ha avuto per tema ‘Il Volo’ ed ogni concorrente con un team per aiutarlo a far emergere le proprie qualità nelle sette prove previste. I due membri del team azzurro sono allenati da Davide Malizia. A seguire Vincenzo Donnarumma nella finalissima sono stati il papà Antonio e la mamma Silvana, titolari della pasticceria Peccati di Gola di famiglia. E’ qui che Vincenzo ha mosso i primi passi, sperimentando la passione per il mondo della pasticceria. Noi lo abbiamo conosciuto a Positano e Amalfi in eventi in Costiera amalfitana e ne abbiamo apprezzato la semplicità, l’entusiamo, la voglia di lavorare di chi vuole andare onestamente avanti con la propria passione.