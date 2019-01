Vietri sul Mare: Il poeta Enzo Tafuri incontra la donna dell’anno Liliana Segre

Enzo Tafuri, il poeta originario della piccola frazione di Albori a Vietri sul Mare, ha avuto l’onore di incontrare la senatrice a vita Liliana Segre, nominata dalla rivista “Famiglia Cristiana” la donna dell’anno.

Insieme hanno avuto “un colloquio di intensa cultura e lettura della poesia SHOAH in memoria delle vittime dell’olocausto e dono delle mie opere letterarie” come afferma Tafuri per spiegare con un commento alla speciale giornata trascorsa insieme alla donna.