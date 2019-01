Vietri sul Mare , Costa d’ Amalfi . Tutta la costiera amalfitana è rinomata per l’arte della ceramica ma sicuramente la cittadina il cui nome viene maggiormente collegato al lavoro dei ceramisti è da sempre Vietri sul Mare. Proprio a Vietri risiede una famiglia storica nell’ambito di questa antica forma di arte ed artigianato. la piazza è intitolata a Vincenzo Solimene , più imprenditore che artista, che ha sognato è realizzato la fabbrica di ceramica Solimene conosciuta in tutto il mondo, molto apprezzato a Vietri per le sue doti di umanità e generosità, per le relazioni che aveva con i propri artigiani e con le più alte autorità, per l’amore che aveva per i bambini. L’amicizia che aveva con l’architetto Soleri a cui aveva commissionato il progetto della fabbrica è solo un esempio delle sue capacità di vedere al di là e credere con coraggio in un progetto cosi ambizioso in un periodo di povertà anche se di ripresa dal dopoguerra. Ed ora la città gli rende onore dedicandogli la Piazza che si trova nello spazio antistante l’istituto dei Salesiani.