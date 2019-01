Vietri sul Mare. Domani sarà intitolata una piazza a Vincenzo Solimene, maestro ceramista

Vietri sul Mare. Tutta la costiera amalfitana è rinomata per l’arte della ceramica ma sicuramente la cittadina il cui nome viene maggiormente collegato al lavoro dei ceramisti è da sempre Vietri sul Mare. Proprio a Vietri risiede una famiglia storica nell’ambito di questa antica forma di arte ed artigianato. Stiamo parlando dei Solimene, il cui capostipite fu Vincenzo Solimene. Ed ora la città gli rende onore dedicandogli la Piazza che si trova nello spazio antistante l’istituto dei Salesiani. La cerimonia avrà luogo domani, venerdì 18 gennaio, con inizio alle 12.30 e vedrà la presenza del primo cittadino vietrese l’avv. Francesco Benincasa, del consigliere delegato alla toponomastica Vincenzo Alfano e di molte altre autorità cittadine.

Vincenzo Solimene nacque a Vietri sul Mare nel 1876 e dimostrò subito un grande interesse per il mondo della ceramica, cominciando a lavorare da ragazzo presso la manifattura “Amabile” come apprendista per poi ricoprire il ruolo di torniante nella fabbrica di ceramica di Vincenzo Pinto. Accumulata una buona esperienza decide di fare un salto di qualità mettendosi in propri e cominciando a produrre le prime ceramiche ed i primi vasi. Anche i suoi tre figli (Antonio, Francesco e Vincenzino) seguono le sue orme e cominciano ad affiancarlo nell’attività e cos’, nel 1937, i Solimene rilevano la fabbrica di Luigi Amabile e fondano l’oramai famoso stabilmento “Ceramiche Artistiche Solimene”, conosciuto oramai in tutto il mondo per la bellezza ed unicità dei propri manufatti. Nel 1951 l’architetto Paolo Soleri progettò l’edificio destinato ad ospitare la fabbrica che, purtroppo, venne distrutto solo tre anni dopo da una violenta alluvione. La famiglia Solimene non si arrende ed acquista i locali della vecchia “Vetreria Ricciardi” iniziando la costruzione del nuovo stabilimento, sempre su progetto dell’architetto Solari. Nel 1958 Vincenzo Solimene muore lasciando la fabbrica nelle mani dei figli che continuano il lavoro del padre portando la produzione a livelli altissimi e diventando un fiore all’occhiello della città di Vietri.