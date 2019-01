Vico Equense, spese per le demolizioni di abusi edilizi: il Comune pronto ad inviare ingiunzioni a chi non ha saldato

Il Comune di Vico Equense è pronto ad inviare ingiunzioni di pagamento a chi non ha saldato le spese dopo le demolizioni di opere abusive. Si tratta, difatti, di soggetti che hanno fatto richiesta di sanatoria, rifiutata, e che successivamente non hanno saldato i conti necessari per le demolizioni degli abusi riscontrati.

Il responsabile del servizio urbanistica del Comune, Catello Arpino, ha firmato una ordinanza con la quale si approvano i ruoli delle indennità e degli oneri non pagati nell’annualità 2018. Si parla di varie immobili come quello più noto del ristorante “O Saracino”, a Seiano, demolito nel 2014 (ancora da incassare quasi 140 mila euro) e un immobile di via Lavinola abbattuto nel 2013 (130 mila euro da incassare).

Ricordiamo, poi, che il Comune ha deciso di citare in giudizio i proprietari dell’ex Ecomostro di Alimuri.