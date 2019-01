Vico Equense. “Il tuo nome, o gran Ciro risuona per le strade di Vico e nei cuori, un profumo di incenso e di fiori spira intorno al tuo fulgido altar. Nello slancio di fede e d’amore, come figli al loro padre d’intorno, a Te corre in sì splendido giorno, il tuo popol dai monti e dal mar”.

Il 31 gennaio, com’è ormai consuetudine secolare, si celebra la festa dei Santi protettori Ciro e Giovanni, le cui statue sono trasportate dai pescatori locali per le vie principali della Città, a piedi nudi. Una Festa che è di tutta la città, che risuona “per le strade di Vico e nei cuori”, come recita anche l’inno, dove il popolo tutto, “dai monti e dal mar”, si ritroverà a festeggiare insieme.

La processione parte dalla Chiesa intitolata ai Patroni, riedificata nel 1715, e percorre un lungo itinerario: piazza Marconi, via Caccioppoli, via Santa Sofia, via Nicotera, via Santa Maria del Toro, corso Filangieri, via Canale, via Roma, piazza Umberto I, via monsignor Natale fino alla ex cattedrale, viale della Rimembranza, via San Ciro e rientro in Parrocchia.

“La comunità vicana – dichiara il Parroco don Ciro Esposito – ogni anno celebra il ricordo dei martiri Ciro e Giovanni patroni principali della città di Vico, avvenuto il 303 d.C. ad Alessandria d’Egitto. Quest’anno accogliendo le indicazioni dagli orientamenti pastorali con la gioia del vangelo nella compagnia degli uomini, la nostra comunità vuole condividere la gioia della festa con Dio, con la famiglia e con le comunità circostanti, come si può vedere dal folto programma stilato. I santi Ciro e Giovanni hanno condiviso la gioia del Vangelo con i loro fratelli. Nella passio dei santi si legge che avendo saputo che quattro cristiane erano state arrestate, si recarono a Canopo, sobborgo di Alessandria, per incoraggiare a non venir meno nella fede. Furono però arrestati anch’essi e condannati a morte con le quattro cristiane. Il loro esempio – conclude il Parroco – sia da stimolo a condividere con i nostri fratelli la gioia del Vangelo”.

Solennità dei Santi Martiri Ciro e Giovanni, Patroni della Città di Vico Equense.

PROGRAMMA

Ogni Giorno

ore 9,00 Celebrazione Eucaristica e Lodi.

Lunedì 21 Gennaio

ore 18,00 Canto del Rosario ai Santi Martiri in lingua napoletana

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta da don Salvatore Savarese, parroco della comunità di Caprile (Gragnano), al termine intronizzazione delle statue dei Santi Patroni.

Martedì 22 Gennaio

ore 18,30 Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, celebrazione presieduta dal nostro Arcivescovo S.E. Mons. Francesco Alfano e Padre Mikhail Povaliavev del Patriarcato di Mosca in Italia.

Mercoledì 23 Gennaio

ore 18,30 Celebrazione eucaristica presieduta da don Antonio Volpe.

Giovedì 24 Gennaio

ore 18,30 Celebrazione eucaristica presieduta da don Maurizio Esposito con la comunità di San Renato Vescovo in Moiano.

Venerdì 25 Gennaio

ore 18,30 Celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Ciro Fanelli, Vescovo di Melfi – Rapolla – Venosa con la partecipazione di coloro che portano il nome dei Santi Ciro e Giovanni.

Sabato 26 Gennaio

ore 18,30 Celebrazione eucaristica presieduta da Padre Giuseppe Porzio con la comunità dei Frati Minimi di San Vito.

Domenica 27 Gennaio

ore 8-10-11,30 Celebrazioni eucaristiche

ore 18,30 celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Francesco Alfano, con la partecipazione dei gruppi Famiglie e di coloro che celebrano gli anniversari di matrimonio.

Lunedì 28 Gennaio

ore 18,30 Canto dei Vespri presieduto da don Pasquale Vanacore e la comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo in Ticciano.

Martedì 29 Gennaio

ore 18,30 Canto dei Vespri presieduto da don Francesco Di Palma e le comunità parrocchiali di Pacognano e Fornacelle.

Mercoledì 30 Gennaio

ore 18,00 Recita del Santo Rosario – accensione della lampada votiva che arde davanti ai santi martiri da parte della comunità parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo in Preazzano

ore 18,30 Canto dei vespri presieduti da don Mimmo Leonetti.

Giovedì 31 Gennaio – Solennità dei Santi Martiri Ciro e Giovanni

Celebrazione eucaristiche ore 7-8-9-10-11-12-20,30 con i Parroci e Presbiteri del Territorio

ore 15.30 Solenne processione per le strade del centro cittadino

Al rientro Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola

ore 19,00 Canto dei Vespri.

Sabato 2 Febbraio – Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)

ore 18,30 Celebrazione Eucaristica ed al termine Benedizione dei Bambini Battezzati nell’anno 2018.