Vico Equense, il sindaco di Meta Giuseppe Tito da “Cerasè”: “Si possono fare grandi cose”

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha fatto visita allo storico ristorante di Michele Cuomo Cerasè, a Vico Equense. Un incontro che probabilmente non è stato soltanto culinario, ma che nasconde magari degli accordi per il futuro. Come sappiamo, infatti, Cuomo è il fondatore e ideatore di “Pizza a Vico”, quindi la splendida location a picco sul mare potrebbe essere stata scelta anche per progetti futuri.

“Cuomo è una risorsa con lui e i pizzaioli si possono fare grandi cose”, ci ha detto Tito, che, oltre ad essere sindaco di Meta, è anche consigliere della Città Metropolitana di Napoli. Il pizzaiolo, vincitore di vari premi ed invitato di recente in Corea per corsi di formazione, ha spesso idee contrastanti con il Comune guidato da Andrea Buonocore che vorrebbe dettare le linee dell’evento da lui fondato.

Cuomo non fa alcun cenno a possibili manifestazioni: “Conosco di fama il sindaco di Meta come uomo del fare, pratico e concreto, e lo apprezzo per la sua attività. E’ venuto a trovarmi solo per assaggiare la mia cucina con amici”.

Vedremo.