Come da consuetudine da molti anni a questa parte, questa domenica, 6 gennaio 2018, è tornato il tradizionale evento delle Pacchianelle che è arrivato all’edizione numero 110. L’evento ha avuto inizio alle ore 15 ed è partito dal Convento dei Frati Minimi di San Vito mediante il presepe itinerante, per poi passare al corteo dei figuranti che sfilerà nel centro di Vico Equense. Ci saranno i personaggi della tradizione della natività oltre ai popolani rappresentati da pacchiani e pacchianelle che raffigurano cittadini, lavandaie, pastori, cacciatori, pescatori, casari,ecc.. La manifestazione è risalente al 1909 nel momento in cui Frate Pasquale Somma fece vestire otto bambine da contadine per omaggiare Gesù Bambino.

L’itinerario

La sfilata percorrerà via Asturi per immettersi su via Raffaele Bosco e raggiungere il centro cittadino ed attraversare via Roma, piazza Umberto, corso Umberto, via Caccioppoli, via Santa Sofia, via Nicotera, via Santa Maria del Toro, corso Filangieri, piazza Umberto, via San Ciro, piazza Santi Ciro e Giovanni, piazza Marconi, e poi continuare su via Caccioppoli, corso Umberto, piazza Umberto, via Roma, via Raffaele Bosco, fino a raggiungere il monumento dedicato a San Francesco, dove i Magi adoreranno il Bambinello donandogli i tradizionali doni.