Vico Equense: Saper utilizzare il defibrillatore. Corsi e lezioni per i dipendenti

Un corso Blsd per ambire a un utilizzo corretto del defibrillatore. Da quanto scrive Metropolis, questa è l’iniziativa a cura dell’Arciconfraternita Morte ed Orazione della frazione di Seiano che può vantare il patrocinio dell’amministrazione municipale di Vico Equense. Stando comunque alle intenzioni della giunta, un’iniziativa simile – volta alla comprensione dell’utilizzo del defibrillatore – sarà effettuata anche con i dipendenti dell’ente. «Sempre con maggiore frequenza, al giorno d’oggi, si richiede l’utilizzo del defibrillatore per intervenire con professionalità e tempestività nelle situazioni di massima urgenza – si legge in una nota social diffusa dal Comune – Avere a disposizione un defibrillatore, ma non conoscere le nozioni base teoriche e pratiche al fine di saperlo usare, comporterebbe un grave ritardo nei soccorsi a chi invece ne necessiterebbe con grande rapidità. Per cui risulta fondamentale istruire sempre più gente all’interno di una comunità, che abbia la qualifica necessaria per prestare soccorso ai pazienti, utilizzando il defibrillatore».

Ed è proprio per questo che l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Buonocore ha concesso il patrocinio e un contributo all’iniziativa proposta dall’Arciconfraternita Morte ed Orazione di Seiano, che giovedì prossimo organizzerà un corso Blsd (Basic life support defibrillation). «L’obiettivo è di trasferire a volontari e appartenenti alle forze di polizia locale le competenze necessarie per soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Gli istruttori insegneranno a riconoscere l’arresto cardiocircolatorio, a saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore e ad acquisire la capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche. La lezione di una sola giornata, sarà tenuta dal professor Luigi Nunziata dell’associazione Le Fate di Arianna ».