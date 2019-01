Vico Equense. Con quota 100 da agosto i primi due dipendenti comunali andranno in pensione: auguri al dott. Gaetano De Gennaro e al Sig. Antonio Apuzzo

Vico Equense. Due diverse determine, la n. 136 e la n. 137 sanciscono il collocamento a riposo di due dipendenti comunali grazie a Quota 100, la legge messa in campo dal Governo Giallo-Verde, formato da Lega e Movimento 5 Stelle. La Quota 100 è operativa dal 2019 (in via sperimentale fino al 2021), consente l’uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti coloro che vantano almeno 38 anni di contributi con un’età anagrafica minima di 62 anni. Il cavallo di battaglia di Salvini, oltre ai migranti, fa raggiungere i requisiti per i pensionamenti, con la maggior propensione nelle amministrazioni pubbliche.

A firma del Responsabile del Personale Arturo Manganaro, due dipendenti andranno in pensione alla prima data utile del 1° Agosto 2019: si tratta del Funzionario Direttivo Dr. Gaetano De Gennaro, Responsabile del Servizio Finanziario, Ragioneria e Tributi e del dipendente sig. Antonio Apuzzo, già autista per il Centro Diurno Madonnelle e cuoco comunale.

Il Dr. Gaetano De Gennaro, nato a Vico Equense il 09 giugno 1956, laureato in Economia e Commercio, in servizio presso il Comune dal 28 dicembre 1983, maturerà i seguenti requisiti anagrafici e contributivi previsti dal Decreto Legge 28/01/2019 n. 4:

– Età: 62 anni;

– Periodo contributivo 42 anni;

Il Sig. Antonio Apuzzo, nato a Vico Equense, diplomato, il 15 marzo 1956, in Servizio presso il Comune dal 1° Luglio 1983, maturerà i seguenti requisiti anagrafici e contributivi previsti dal D.L. 28/01/2019 n. 4:

– Età: 62 anni;

– Periodo contributivo 40 anni e 7 mesi.