Vico Equense. Polisportiva Vico Basket, il giovane Mario Guida: “La squadra quest’anno sta andando molto bene, abbiamo radici solide”

Continuano le mie interviste ai ragazzi del Basket della Polisportiva Vico Equense. Dopo le domande al Presidente Antonio Cioffi (QUI), eccone alcune al giovane Mario Guida, il più piccolo della squadra.

Come è nata la tua passione per questo sport?

La passione per questo sport è nata praticandolo, gioco a basket da quando ero bambino, è stato amore a prima vista!

Come sta andando secondo te la squadra quest’anno?

La squadra quest’anno sta andando molto bene, abbiamo radici solide e finalmente stanno arrivando i primi risultati importanti, come la scorsa vittoria fuori casa, contro la capolista. Dobbiamo continuare così!

È un anno un po’ particolare il tuo, considerando che sei il più piccolo della squadra e che davanti a te ci sono tanti giocatori, come lo reputi?

So che sono il più piccolo e che davanti a me ci sono molti giocatori in rotazione, mi alleno con atleti di un discreto livello, che possono aiutarmi a crescere e a migliorare cestisticamente. Arriverà il mio momento!

Manda un messaggio a tutti i tifosi della Polisportiva, cosa vuoi dirgli?

Continuate a sostenerci, siete un pubblico calorosissimo, forza Vico!