Vico Equense: A Montechiaro si incendia un camion. Il Pensiero di Beniamino Cuomo

Giorni fa, di notte verso l’una, un camion della ditta impegnata nei lavori per la ristrutturazione del convento dei Carmelitani a Montechiaro in struttura alberghiera, ha preso fuoco.Tutte le ipotesi sono al vaglio della magistratura.Strano che organi d’informazione come i giornali, e le pagine del Comune non abbiano dato notizia di questo fatto. E’ bene riflettere sul fatto e sulla mia considerazione. Il presidente del consiglio comunale Massimo Trignano, il consigliere d’opposizione Raffaele De Simone, l’Assessore Angelo Castellano abitano a Montechiaro, ci facessero sapere sulle pagine del Comune…grazie