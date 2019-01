Vico Equense. La Commissione Regolamento e Statuto ha approvato il Regolamento per l’Istituzione del Garante dei Diritti per i Disabili

Vico Equense. La Commissione Regolamento e Statuto del Comune di Vico Equense, presieduta dall’avv. Giovanni Visco, questa sera dopo una fruttuosa riunione, ha approvato il Regolamento per l’Istituzione del Garante dei Diritti per i Disabili.

La Commissione oltre al Presidente Visco, è formata dall’ex assessore Giuseppe Aiello e Marilisa Di Guida per la maggioranza e Maurizio Cinque e la dott.ssa Mariangela Scaramellino (assente) per la minoranza consiliare.

A questo punto non esistono più motivi per la sua non approvazione al prossimo Consiglio Comunale utile. Una volta approvato in Aula, sarà stilato un bando e il garante sarà scelto dai Consiglieri.

Il compito del Garante sarà quello di salvaguardare i diritti delle persone disabili nel rispetto della dignità e della necessità di autonomia che le persone con disabilità, come tutte le altre, meritano.

Il Garante dei disabili dovrà quindi farsi promotore di programmi che agevolino l’accessibilità ad ogni tipo di servizio, dalla mobilità all’istruzione con lo scopo di eliminare ogni tipo di barriera, sia fisica che comunicativa.

L’incarico, onorario, sarà svolto a titolo gratuito ed avrà durata biennale ma non sarà rinnovabile.