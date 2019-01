Vico Equense, Istituto Comprensivo: ora è ufficiale. Approvata la settimana corta, niente scuola di sabato

Vico Equense. Niente scuola di sabato all’Istituto Comprensivo Costiero. E’ questo il responso della votazione effettuata dai genitori degli alunni ai quali era stato chiesto dai dirigenti scolastici di dare una propria opinione circa la scelta della settimana corta: l’esito è stato chiaro. In 339 su 483 hanno votato per il sì. Niente scuola, quindi, di sabato a partire dall’anno scolastico 2019-2020.

Le parole della presidente del Consiglio di Istituto Ilenia De Rosa: “L’istituzione di un’apposita commissione è avvenuta durante lo scorso triennio, sulla base delle numerose richieste pervenute da parte dei genitori di valutare l’ipotesi della settimana corta. I membri (genitori e docenti) hanno optato per il sondaggio e stabilito il metodo. Io personalmente non ne ho fatto parte ma so che i componenti hanno agito in modo scrupoloso. L’obiettivo è stato quello di dare l’opportunità di esprimere una preferenza e di contarle, dato che sull’argomento si è sempre dibattuto senza, però, avere dati alla mano sul numero di genitori favorevoli o contrari.”