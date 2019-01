Vico equense, incendio a Montechiaro minaccia case verso Alberi. Difficoltà a contattare i soccorsi. E’ dalle 14.30 che incredibilmente, nonostante la neve che stava scendendo nelle vicinanze, anche a Pompei e Napoli, è scoppiato un incendio in Penisola Sorrentina al Castello dei Casini (Montechiaro). L’incendio è stato segnalato a vigili del fuoco e autorità, ma da Piano di Sorrento e da Castellammare di Stabia non è arrivato ancora nessuno, forse impegnati . “Abbiamo paura che arrivi nelle nostre case – dicono i residenti di Alberi, frazione di Meta – abbiamo chiamato il 115 ma ancora non arriva nessuno”. Sono le 16 a dopo altri aggiornamenti.

AGGIORNAMENTI delle 16.30

I vigili del fuoco sono arrivati ad Alberi e stanno cercando di trovare un modo per arrivare all’incendio, essendo quello un punto difficile da raggiungere. Avvisata anche la polizia municipale della zona.

L’incendio ha origini ignote e una nuvola di fumo sta soffocando il paesello di Alberi. Il forte vento non è d’aiuto: le fiamme alte continuano a scendere verso il basso dove si trovano le case degli abitanti alberesi.

“E’ da mezzogiorno che io ho visto fumo verso il Castello, pensavo fosse qualcuno della zona che stesse incendiano sterpaglie, quindi non mi sono allarmato. Ma la puzza di fumo verso le 14.30 è diventata veramente forte, tanto che ho alzato la testa verso il cielo e si vedevano le fiamme da casa mia. Siamo preoccupati! I vigili del fuoco, con tutta la buon volontà, non sono del posto e non sanno nemmeno loro come arrivarci… Speriamo che qualcuno faccia qualcosa, perché ormai sono 4 ore che l’incendio va avanti e tutta la parte superiore della flora dei Casini è andata distrutta.” Afferma un ragazzo.

Aggiornamento delle 16.43

Alcuni abitanti affermano di aver visto delle persone arrivare verso le fiamme per cercare di domarle, in attesa dei vigili del fuoco.