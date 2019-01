Vico Equense. Finisce sotto sequestro preventivo il versante del Faito interessato dal taglio illegale degli alberi

Vico Equense. Non si fermano le attività di controllo sul Monte Faito finalizzate alla protezione del patrimonio arboreo. Questa mattina i carabinieri forestali, diretti dal comandante Raffaele Starace, hanno sequestrato l’area del versante della montagna lungo la quale sono state irresponsabilmente tagliate decine di alberi – tra i quali quattro pini, un abete e ben venti ontani napoletani – destinati al mercato della legna. Sull’episodio sono aperte le indagini nel tentativo di rintracciare i colpevoli dello scempio ed assicurarli alla giustizia. In tutta questa vicenda è stata importantissima l’azione svolta sia dalle associazioni ambientaliste nazionali di Wwf, ProNatura e Vas, sia il contributo delle associazioni locali che si interessano della salvaguardia e della difesa del Monte Faito. E’ necessario sempre segnalare gli episodi di vandalismo ai danni della montagna in modo da non lasciare impunito nessun reato e costituendo in tal modo un deterrente per tutti coloro che, con azioni deprecabili ed illegali, danneggiano uno dei polmoni verdi della Campania, meta ogni anno di migliaia di turisti ed amanti delle giornate nel verde ed a contatto con la natura.