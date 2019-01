Vico Equense, domenica pomeriggio di fuoco per Buonocore. Vicoincolgiamo vuole il rimpasto interno, è crisi?

Vico Equense. E’ stata una domenica pomeriggio di fuoco al Comune, nonostante la pioggia gli animi non si sono calmati, anche se all’esterno l’ordine è quello di non far apparire ne trapelare nessun dissidio . Intanto sembra sotto gli occhi di tutti esserci una sorta di “chi va là” fra il sindaco Andrea Buonocore e l’assessore, ed ex sindaco, Gennaro Cinque. Un gioco delle parti con , finora, un patto di non eccessiva belligeranza.

Fondamentalmente si chiede il coinvolgimento di Vicoinvolgiamo, insomma il gruppo è stato tenuto fuori dalla Giunta, e molti si sentono di trovarsi li solo per far numero. Si vuole il rimpasto della Giunta, ma un rimpasto che sia interno e non esterno. Insomma i giovani vogliono spazio e vogliono mettersi in gioco, non fare solo l’alzata di mano per dire si in consiglio comunale…

Il nervosismo è palpabile, nervi tesi anche qualche giorno fa per l’organizzazione di Pizza a Vico, dove il Comune vorrebbe fare oltre che da patrocinatore da organizzatore, è come se il produttore di un film volesse sostituirsi al regista, dicono nei corridoi. Ma così come stasera nessuno vuole parlare dell’esito della riunione, nessuno dice niente di niente.. Insomma c’è fibrillazione si rischia anche la sfiducia se Buonocore non caccia il classico coniglio dal cilindro… Si può dire che è crisi? L’interrogativo è legittimo porselo se si vuole fare una analisi politica fatta anche da altri, ma anche se si osserva le reazioni dei consiglieri, tutti abbattonatissimi, no comment da Trignano, che come al solito sorride compassato, che potrebbe puntare anche più in altro secondo alcuni…

In tutto questo , l’opposizione non ne approfitta. Nessun commento da Maurizio Cinque, per esempio. Ma che succede?

Alcuni esponenti della lista Vicoinvolgiamo hanno aderito alla Lega di Matteo Salvini, sebbene non abbiano ancora formalizzato in consiglio comunale il loro avvicinamento al partito di governo; altri consiglieri non partecipano più agli incontri del martedì sera; altri ancora sono pronti a costituire il gruppo di Fratelli d’Italia.

Senza parlare dei dissidenti del 3 agosto, quelli che in Consiglio comunale si scagliarono contro il sindaco Andrea Buonocore, salvo poi rimanere nel limbo, sospesi tra essere e non essere gruppo di maggioranza. Infatti, nonostante il documento letto da Giuseppe Aiello, i consiglieri firmatari del testo, non hanno avuto formalizzato l’allontanamento e l’iniziativa politica è rimasta solo un atto potenziale, una miccia da far esplodere.

Ma cosa unisce questi componenti della lista Vicoinvolgiamo? Cosa li accomuna? Sembra che il terreno d’intesa sia la sfiducia al sindaco e l’esigenza di sostituire il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Trignano, reo di nutrire velleità incompatibili con le mire del capogruppo di maggioranza, Giuseppe Aiello. Ma facciamo un passo indietro. La vicinanza di alcuni consiglieri alle compagini di centro destra, sta facendo innervosire sia il primo cittadino, sia Massimo Trignano. Si dice che i consiglieri regionali di riferimento e lo stesso presidente della Giunta campana, Vincenzo De Luca, abbiano mal digerito la deriva delle posizioni politiche assunte dagli esponenti della maggioranza, tanto da chiedere spiegazioni a Buonocore e Trignano. Altra questione delicata è la composizione della giunta comunale. Per scongiurare la diffida formale da parte della Regione bisogna necessariamente intervenire, nominando un assessore donna in base alla legge sulla parità di genere. In virtù di questo, è necessario inserire una donna in giunta, e bisogna farlo presto. Infatti, la quota rosa è inesistente dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio Daniela Gianna. Anche qui, l’equilibrio è delicato. C’è sempre l’ombra di Gennaro Cinque dietro ogni cambiamento. Per il super assessore non basta l’introduzione di una donna. Serve, invece, un rimpasto, che apra ad altri gruppi presenti sul territorio. In questo modo si raggiungono due obiettivi: si allarga il suo consenso e, contemporaneamente, viene impressa una scossa ad alcuni consiglieri che non risponderebbero alle sue aspettative. Dunque, al vaglio per ricoprire la carica di assessore due o tre nomi spendibili: Giuseppe Russo di Arola, candidato sindaco con tre liste, Matteo De Simone, già suo assessore, e persone vicine a Benedetto Migliaccio. Il sindaco Andrea Buonocore, invece, è su posizioni diverse: strizza l’occhio a qualche ex consigliere di maggioranza per recuperare consensi e reclama una persona di fiducia in giunta, anche se questo indebolirebbe ulteriormente la sua posizione nei confronti dei consiglieri di maggioranza.

In tutto questo, che si è già detto, ci sarebbe la possibilità addirittura che Gennaro Cinque si candidi con il PD alle regionali. Come andrà a finire non è chiaro, ma il nervosismo c’è e si trapela. Intanto non è uscito ancora nulla fuori.