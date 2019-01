Alcuni lettori ci hanno segnalato che nel pomeriggio di oggi Via Raffaele Bosco, ne tratto di Alberi-Vico Equense è stata interessata da lavori, probabilmente legati alla fibra ottica. A quanto pare non era stato emesso nessun avviso e la strada è rimasta completamente bloccata, creando non pochi disagi soprattutto alle zone alte, da sempre vittime di incuria e cattiva gestione. La zona con più difficoltà è quella di Arola, che non ha altre strade praticabili. Disagi anche per la zona di Alberi. Alcuni automobilisti, ignari dei lavori, avevano anche parcheggiato le proprie vetture lungo la strada ed hanno rischiato di vedersele portare via dal carroattrezzi.