Vico Equense. Ci lascia improvvisamente il prof. Armando Izzo, Preside in pensione dell’Istituto Alberghiero “Francesco De Gennaro”

Vico Equense. Era andato in pensione ufficialmente dal 1° settembre 2017, ma stamattina ci ha lasciati improvvisamente per un malore il prof. Armando Izzo, Preside per 17 anni dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Francesco De Gennaro”, la scuola alberghiera vicana.

Era arrivato a Vico dal lontano settembre del 2000 per la gestione di una vasta scuola che raccoglie un migliaio di alunni dalla penisola e dal vesuviano. Nasce ad Afragola (NA), il 3 ottobre 1951, era sposato, viveva a Napoli con moglie e figli di cui uno adottato qualche anno fa, Victor. Dopo aver frequentato l’Istituto Magistrale Margherita di Savoia di Napoli, ha studiato Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Salerno, insegnandole poi in vari istituti secondari superiori ed inferiori della provincia di Napoli.

NOTA DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO

E’ con grande cordoglio che l’intera comunità scolastica dell’ I.S. “Francesco De Gennaro”, apprende la notizia dell’improvvisa e prematura scomparsa del Dirigente Scolastico, prof. Armando Izzo, spentosi nella notte nella sua casa di Napoli.

L’intera comunità si stringe attonita intorno alla famiglia e ai numerosissimi amici e conoscenti che ne piangono in queste ore la scomparsa.

Uomo di grande bontà e rettitudine, sempre attento e disponibile nei confronti dei docenti, degli alunni e delle loro famiglie, il Preside Armando Izzo ha diretto l’Istituto Alberghiero di Vico Equense dal 2000 al 2017, e si è prodigato ininterrottamente per la sua crescita e per il suo sviluppo, scrivendo un’importante pagina nella storia di questa Istituzione Scolastica e improntandone l’immagine a grande professionalità e correttezza.

I funerali si svolgeranno domani 28 gennaio alle ore 11,00 nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia.

In segno di partecipazione e cordoglio i ragazzi delle classi IV e V dell’Istituto parteciperanno alla cerimonia, accompagnati dall’attuale Dirigente Scolastico, dott. Salvador Tufano, e da una folta rappresentanza di docenti dell’Istituto.