Vico Equense, cercò di investire ex amante: condannato 61enne

Una storia assurda della quale vi parlammo tempo fa. Stiamo parlando del 61enne di Vico Equense che tentò di investire l’ex amante. Non solo. Si parlava anche di stalking e minacce varie. Per l’uomo era scattato il divieto di dimora in Campania, ora ha deciso di patteggiare con rito abbreviato: per lui è scattata la condanna a due anni e sei mesi di reclusione, come rivela Metropolis.

Il processo è terminato nella giornata di ieri. Il tutto ruotava attorno ad un amore passionale tra i due, nonostante entrambi fossero sposati, scoppiato nel 2016. Dopo alcuni mesi, però, il tutto si è tramutato in un infermo: la donna ha raccontato di essere stata inseguita, ricattata e minacciata. E’ stata persino tamponata dalla stessa auto per ben tre volte. Ad incastrare l’uomo sono state le telecamere di sorveglianza dei Comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia che hanno immortalato alcune scene antecedenti agli incidenti.

Ora la richiesta di patteggiamento da parte del cuoco di Vico Equense: due anni e mezzo di reclusione.