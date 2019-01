Vico Equense. Cade intonaco, chiusa per una settimana la scuola primaria a Moiano

Vico Equense – Cade l’intonaco e rimane chiusa per una settimana la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino” di Moiano per interventi di messa in sicurezza, compresa la realizzazione di una controsoffittatura. Emessa dal sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, l’ordinanza con cui si dispone l’interruzione temporanea delle lezioni a partire da domani, lunedì 28 gennaio, e fino al 2 febbraio. Il provvedimento si è reso necessario dopo il distacco di un pezzo d’intonaco dal soffitto di un’aula del plesso scolastico. “L’Amministrazione comunale – spiega il Sindaco Buonocore – ha immediatamente dato corso agli interventi d’urgenza, al fine di eliminare ulteriori pericoli. Dopo le verifiche condotte dai tecnici comunali – aggiunge Buonocore – si è deciso di estendere la messa in sicurezza a tutte le classi del plesso. Io stesso, ieri mattina, mi sono recato per un sopralluogo, ed effettivamente ho riscontrato una situazione incompatibile con il regolare svolgimento delle attività didattiche, per la presenza di materiali e attrezzature, ma soprattutto per l’impossibilità di procedere ad un’accurata pulizia. Per questo, dopo una nota della dirigente scolastica, ho disposto la chiusura della scuola, al fine di consentire in piena sicurezza l’esecuzione dei lavori”, conclude il Sindaco Andrea Buonocore.