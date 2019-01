Vico Equense, abusi edilizi: sequestrato stabilimento balneare

Operazione della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia quest’oggi. E’ stato posto sotto sequestro, infatti, uno stabilimento balneare di Vico Equense. Nel sito, che si trova sulla statale Sorrentina, sono state riscontrate diverse irregolarità: non sarebbero stati rilasciati i permessi relativi alle concessioni demaniali e, oltretutto, nel lido sarebbero stati effettuati lavori di ampliamento non a norma di legge.

Si parla di diversi reati, come quello di falso in atto pubblico e occupazione abusiva in spazio demaniale: nei guai, ora, il legale della società e il geologo che era incaricato della documentazione della compatibilità idrogeologica.