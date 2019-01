Viadotto San Marco: Ventidue vigili per evitare ingorghi e traffico verso la Penisola Sorrentina

Una corsa contro il tempo per scongiurare il caos viabilità. Come scrive Vincenzo Lamberti su Metropolis è stato firmato un patto dai cinque comuni attraverso il quale si cerca di evitare che i lavori sul viadotto San Marco continuino oltre il termine stabilito del 15 febbraio. C’è preoccupazione in penisola sorrentina per i tempi che l’Anas ha comunicato: quindici giorni di ritardo e per le città costiere significherebbe fare i conti con il traffico della stagione turistica appena iniziata. Dal 1 marzo, infatti, tra Castellammare e Massa Lubrense, le strade vengono prese di mira da bus turistici e driver degli Ncc. Se i lavori dovessero protrarsi anche solo di 15 giorni, il rischio per l’economia costiera sarebbe elevatissimo.

Per questo motivo i comuni puntano tutto sul patto firmato tra le amministrazioni comunali di Sorrento, Massa Lubrense, Castellammare, Vico Equense e Torre Annunziata. Un procotollo in 7 punti in cui le amministrazioni comunali si impegnano anche ad una sorta di mutuo soccorso sul territorio e sulla gestione della viabilità in caso di lavori sul viadotto San Marco.

“Lo scopo del presente accordo è quello di svolgere in modo congiunto i servizi di Polizia Stradale attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche.L’accordo è finalizzato a garantire adeguatipresidi numerici nel territorio