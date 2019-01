Viabilità: Viadotto San Marco chiuso in direzione Sorrento – Traffico bloccato in direzione Napoli. Anche in Penisola non si scherza

Da circa le 9 di questa mattina il traffico in direzione Napoli, sul Viadotto San Marco, è bloccato.

La strada, in direzione Sorrento resta chiusa al traffico come riferiscono le ordinanze dell’Anas. Tutto normale insomma.

Consigliamo percorsi alternativi per chi sta percorrendo o dovrà percorrere tragitti in direzione Napoli.

Anche in Penisola, causa pioggia, come al solito il traffico in direzione Sorrento, lascia a desiderare: il paese si blocca ogni qualvolta le condizioni atmosferiche cambiano.

Speriamo in progetti concreti da parte dei comuni per risolvere il problema traffico e smog.