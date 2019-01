Viabilità: Viadotto San Marco ancora disagi per chiusura verso Sorrento. Traffico in Penisola, e la gestione comprensoriale?

La strada, in direzione Sorrento resta chiusa al traffico dall’ANAS per lavori infiniti , Castellammare di Stabia e l’uscita Napoli – Salerno dell’autostrada A3 sempre un caos per chi va e viene dalla Penisola Sorrentina. Si parlava di gestione comprensoriale della polizia municipale da Vico Equense a Massa Lubrense ma che sta succedendo?