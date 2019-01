VERTICE IN PREFETTURA CON I SINDACI DELLA VALLE DELL’IRNO

Riunito in Prefettura a Salerno, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha esposto al prefetto di Salerno alcune criticità che persistono sul territorio provinciale. Un focus è stato dedicato al tema viabilità per la presenza di importanti arterie di collegamento – il raccordo Salerno – Avellino, l’A3 Napoli – Salerno, la Statale 88 dei Due Principati, la Tangenziale di Salerno, interessata da lavori dell’ANAS interrotti nel periodo delle “Luci d’Artista” e ripresi proprio questa settimana – con volumi di traffico molto intensi nelle ore di punta e il passaggio di mezzi pesanti anche all’interno dei centri abitati. Problematiche che si ripercuotono sulla viabilità della Valle dell’Irno, punto di snodo cruciale per i collegamenti con l’area napoletana, attraverso l’agro nocerino-sarnese, e con la provincia di Avellino, che risente fortemente della vicinanza delle province contermini e della presenza di nuclei industriali e centri di interesse, come il Polo Universitario e l’Ikea. I sindaci hanno segnalato anche la recrudescenza di furti, anche di legname, all’interno delle aree boscate di proprietà demaniale, incendi ai danni di mezzi utilizzati per la raccolta di rifiuti, piccoli atti di vandalismo – nonché criticità riguardanti la tutela del patrimonio dal punto di vista ambientale, a causa del deposito incontrollato di rifiuti. E’stata poi evidenziata l’esiguità di risorse delle polizie municipali per alcuni comuni della zona e la necessità di implementare i sistemi per la videosorveglianza: al riguardo, il Prefetto ha espresso grande apprezzamento per i comuni che hanno già avviato delle “prassi virtuose”, sperimentando l’uso di telecamere in grado di attivarsi automaticamente in presenza di segnali di alert e di foto-trappole per contrastare l’abbandono di rifiuti.

Nel contempo, ha invitato i rappresentanti degli Enti locali a rendersi parte attiva nella progettualità allo studio della Prefettura di Salerno in tema di videosorveglianza che, nell’ottica della prevenzione, prevede l’installazione di telecamere “intelligenti” nei punti strategici del territorio, collegando le sale operative delle Forze di Polizia e delle polizie municipali per valorizzare al massimo quella sinergia tra i corpi unanimemente registrata in tutte le aree della provincia, compresa la Valle dell’Irno.

Quanto alla sicurezza stradale, la Prefettura – ove già opera l’Osservatorio sulla incidentalità – si è resa disponibile a valutare eventuali richieste per l’installazione di sistemi per la rilevazione elettronica della velocità e a convocare incontri operativi con i comuni interessati dal passaggio di mezzi pesanti nei centri urbani per incrementare la sicurezza stradale, anche utilizzando i contributi stanziati dal Governo per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio nei comuni fino a 20.000 abitanti.

ANNA SARNO LIRATV