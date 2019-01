Il Valico di Chiunzi a Tramonti rimane pieno di buche e di spazzatura, praticamente abbandonato a se stesso.

I viaggi in auto, risultano stressanti visto il manto stradale usurato che non permette la viabilità spedita ai conducenti.

Facciamo un appello all’Amministrione affichè le strade vengano asfaltate, pulite e mantenute efficienti non solo per la stagione turistica in arrivo ma anche per gli abitanti del posto costretti a viaggiare in una strada provinciale abbandonata.