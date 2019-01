Valentino Esposito porta il Limoncello di Positano a Londra da Gennaro Contaldo. Lo chef che abbiamo incontrato, e intervistato, con Valentino in Costiera amalfitana, dove Valentino opera con un laboratorio a Praiano e uno spazio, con giardino , a Positano in Via Marconi , ora ricambia l’ospitalità e l’amicizia.

Lo Chef Contaldo, originario di Minori in Costa d’ Amalfi , è noto anche per essere stato il maestro di Jamie Oliver, il talentuoso e mediatico chef televisivo. Ma contaldo non scherza, si è affermato in Inghilterra col St John’s Wood e il Neal Street di Antonio Carluccio a Covent Garden poi il successo arriva nel 1998 col locale “Passione”, lo stesso nome che ha dato al suo prio libro di successo del 2003 vincitore del Gourmand World Cook book, e poi da qui ha continuato col “Gennaro’s Italian Year” , “Gennaro’s Italian Home Cooking” , “Easy Italian” e “Panetteria: Gennaro’s Bakery”

Passione per la propria terra di entrambi, Valentino imprenditore reinventato , dinamico e di successo, tanto da essere passato dal settore della moda all’enogastronomia con un limoncello che ha sbaragliato la concorrenza, per poi passare ad altri prodotti fra marmellate e liquori. Con Contaldo è nata subito un’intesa e simpatia, entrambi , in qualche modo, sono ambasciatori della nostra terra.