Universiadi a Napoli. Per la Costa d’ Amalfi sarà un inferno traffico

Napoli si prepara per le Universiadi , ma la cosa avrà anche degli effetti sulla Costiera amalfitana . “Sul San Paolo, la ristrutturazione sta avvenendo senza risorse messe dalla società, per evitare che il Napoli non giochi nel suo stadio, una cosa impensabile. Il tutto sta avvenendo grazie alle Universiadi, che noi abbiamo anche un po’ follemente preso. Saranno un grande successo per Napoli, la Campania ma anche per l’Italia. Siamo stati bravi a captare risorse pubbliche che non avevamo. E abbiamo ristrutturato impianti sportivi anche in periferia”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al Forum. Insomma si prevede un’estate 2019 da sold out per Napoli, mentre la Costa d’ Amalfi è già di per se esaurita, appena apriranno gli alberghi saranno già pieni.. Ma che effetto avrà per la Costa d’ Amalfi? I nostri politici si stanno preparando a questo? Allora riepiloghiamo: i flussi turistici sono confermati anzi in aumento; i voli low cost e i problemi in Africa e Oriente incentivano i viaggi per l’ Europa e l’ Italia; sono previste maggiori navi crociere a Salerno e Napoli. Basterebbe già questo per farci prevedere un anno di traffico peggiore dell’anno scorso e la necessità di intervenire drasticamente. E le Universiadi le avete messe in conto? Noi di Positanonews non stiamo parlando del traffico solo d’estate , stiamo tutto l’inverno ad alzare la voce, affiancando le associazioni, che oggi hanno incontrato il Prefetto , ma non vorremo fare la “Cassandra” della situazione.. Meditate gente, meditate..