Unicampus Napoli di Agerola alla Pegaso, un sogno che diventa realtà . Una bella soddisfazione per il sindaco Luca Mascolo e gli agerolesi, ma per tutti noi di Positanonews. Siamo felici che si sia riuscito in qualcosa che ritenevamo difficilissimo. Trovare una gestione a queste strutture dopo aver realizzato lavori che si aspettavano comunque da anni. La Svizzera della Campania merita davvero questo appellativo, la cittadina dei Monti Lattari da Positanonews è sempre stata ritenuta organica alla Costiera amalfitana , tanto è vero che, pure essendo della provincia di Napoli, la teniamo nella costa d’ Amalfi che è di Salerno, per motivi geoturistici, si affaccia alla Costa d’ Amalfi, è collegata con il Sentiero degli Dei con Praiano e Positano e guarda alla Divina con un abbraccio e uno scambio che non può che essere virtuoso anche grazie agli sforzi di questa amministrazione. E non vuole essere un panegirico, perchè riteniamo il ruolo di un giornale come quello di chi deve essere un “watchdog” , mettere in luce le criticità, altrimenti non si svolge il proprio ruolo, ma si è altro. Però quando ci vuole, ci vuole. Complimenti ad Agerola e al suo sindaco, ma sopratutto complimenti agli agerolesi , il loro dna di sani lavoratori, persone semplici e dotate di grandi energie e principi atavici che condividiamo. Ecco il post che annuncia l’assegnazione

Il sogno di un #Campus a picco sul #turismo e immerso nella #gastronomia diventa realtà:

si aggiudica l’appalto la “RTI Pegaso Università Telematica – Universitas Mercatorum”!

Determina e verbali della commissione sono disponibili ai seguenti link:

