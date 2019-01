Un nuovo progetto identitario che riparta dal Sud, l\'appello di Laboccetta a Musumeci e Veneziani

L’ex deputato di AN Amedeo Laboccetta e presidente del movimento Polo Sud, lancia un appello: «Penso proprio che siano maturi i tempi per chiedere a due straordinari alfieri del Sud, uno espressione della politica e l’altro della cultura, di avviare una comune riflessione. Mi riferisco a Nello Musumeci e Marcello Veneziani. Mi piacerebbe partire dal formidabile testamento politico e metapolitico che ci ha lasciato in eredità Emidio Novi con il suo saggio ‘La riscossa populista’, edito da Controcorrente, per sviluppare un progetto forte, identitario, capace di fornire una vera anima per una ripartenza.»

«La vita – aggiunge il presidente di Polo Sud – è un incontro e dagli incontri possono nascere quelle scintille in grado di far tornare la politica dal suo esilio. Mi auguro che presto Musumeci e Veneziani decidano di ripartire insieme dal profondo Sud per lanciare un nuovo manifesto, una visione del mondo in dieci idee.»

Così conclude l’appello Amedeo Laboccetta: «Come giustamente ci ricorda Veneziani nella sua ultima opera edita da Marsilio ‘Nostalgia degli dei’, dieci le parole chiave: civiltà, destino, patria, famiglia, comunità, tradizione, mito, anima, Dio, ritorno.»