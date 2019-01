Un 19enne salernitano accoltella la madre dell’amico a cui aveva prestato dei soldi: “Non voleva restituire il debito”

Un 19enne salernitano, residente da tempo a Roma, aveva prestato 500 ad un amico di 23 anni, che gli aveva assicurato che entro pochi giorni avrebbe restituito la somma. Ma così non è stato. Il 23enne, infatti, giunto il momento di saldare il suo debito è scomparso nel nulla. Rintracciato telefonicamente faceva sapere di essere fuori città per degli impegni. Ma il 19enne rivuole i suoi soldi e decide quindi di andare a casa dei genitori dell’amico e, dopo una furibonda lite, accoltella la madre del 23enne. La donna, fortunatamente, ha riportato una ferita lieve ma poteva andare certamente peggio. Alla vista del sangue il 19enne è scappato ma nel frattempo il marito della donna aveva già avvisato le forze dell’ordine. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma si sono messi alla ricerca del ragazzo e dopo poco lo hanno tratto in arresto. Domani ci sarà il processo per direttissima dinanzi al Tribunale di Roma. Il 19enne salernitano dovrà rispondere di rapina e lesioni aggravate.