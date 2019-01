Ultimissime dal Calciomercato: Approfondimenti e Trattative in corso

L’ALTROCALCIO

CALCIOMERCATO NAPOLI

Cinque offerte sul piatto del Real Madrid per James Rodriguez (attualmente in prestito biennale al Bayern Monaco): tra queste, ce ne sarebbe anche una – molto elevata – del Napoli. A riferirlo è l’autorevole Don Balon (da sempre molto vicino alle questioni di casaMerengue), secondo cui il club azzurro si sarebbe spinto fino a 68 milioni di euro pur di strappare il giocatore alla concorrenza. Carlo Ancelotti – riportano in Spagna – vuole a tutti i costi il centrocampista colombiano e spera di poterlo vedere con la maglia azzurra allo stadio San Paolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DA BARELLA A LOBOTKA: LE ULTIME

Sul fronte entrate, è Lobotka il nome caldo per il Napoli: nonostante la sua clausola rescissoria sfiori i 50 milioni, il Celta potrebbe lasciarlo partire per una cifra tra i 20 e i 25; tuttavia, restano divergenze sulla formula dell’accordo, considerando che i partenopei optano per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, mentre gli spagnoli chiedono un obbligo di riscatto. Con il calciatore, invece, l’accordo persiste ormai da mesi, con un ingaggio che in azzurro salirebbe a 2 milioni di euro a stagione. Concludendo, al di là della cessione di Allan, il Napoli continua a lavorare per il colpo Barella.

TRATTATIVE IN CORSO

Il Napoli lavora a diverse operazioni in vista del futuro. Si continua a trattare il talentuoso Hirving Lozano del Psv per il quale i contatti sono frequenti da tempo. Ecco quanto si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il diesse Giuntoli ha avuto l’ok da De Laurentiis per trattare l’acquisto di Lozano, l’esterno messicano, il cui cartellino è di proprietà del Psv Eindhoven. C’è una differenza sostanziale tra le pretese del club olandese, che chiede 40 milioni di euro, e l’offerta del Napoli che supera di poco i 30 milioni, magari con l’aggiunta di un bonus. Nella trattativa, Giuntoli sarebbe pronto a inserire anche Younes come contropartita tecnica. La discussione è destinata a andare avanti, perché anche il nazionale messicano è molto gradito a Ancelotti, che l’ha seguito nello scorso Mondiale in Russia. Per l’esterno del Psv Eindhoven, il Napoli dovrà battere la concorrenza di Barcellona e Chelsea che hanno chiesto informazioni. Giuntoli da giorni è in contatto con Mino Raiola, il procuratore del giocatore gradirebbe la soluzione Napoli per il suo assistito”.

CONCORRENZA JUVE

La dirigenza bianconera si muove e studia i prossimi colpi di calciomercato della Juventus. Come vedremo in questa raffica di mercato, gli obiettivi nella mente di Agnelli, Paratici e Nedved sono veramente tantissimi tra grandi talenti e stelle di livello internazionale, ma andiamo con ordine. Partiamo dal primo nome in ballo che la Juve starebbe cercando di soffiare ai rivali del Napoli, quello dell’attaccante classe ’97 Christian Kouamè. De Laurentiis fino a poco tempo fa sembrava essere ad un passo dal colpo, ma nelle ultime ore la trattativa è entrata in una fase di stallo. Ecco dunque che Paratici, come riportato da Tuttosport, si è inserito subito cercando di approfittare della situazione: il ds bianconero vorrebbe sfruttare i buoni rapporti con la dirigenza del Genoa, con la quale sta trattando anche il difensore Romero e il centrocampista Sturaro. Come accennato in apertura però, nel calderone di calciomercato della Juventus sono finiti in queste ore anche altri super giocatori.

ROG PROBABILE A SIVIGLIA

Vuole giocare visto il loco spazio a Napoli.

Mercato in entrata ma anche in uscita, per il Napoli. Ad esempio: Marko Rog ha chiesto di andare a giocare altrove, per ritrovare un po’ di continuità. Ancelotti ha deciso di accontentarlo e il ds ne sta trattando la cessione col Siviglia. L’operazione è in dirittura d’arrivo, il Napoli lo cederà con la formula del prestito con diritto di riscatto.