TROVATA CARBONIZZATA NEL CAMINO, TRAGEDIA A FISCIANO

Forse un malore è stato fatale per una donna di 90 anni trovata carbonizzata nel suo appartamento di in via Pietro Sessa a Fisciano. In corso ci sono le indagini dei carabinieri per capire la dinamica di quanto accaduto e ricostruire la causa del decesso. La donna potrebbe essere stata avvolta dalle fiamme che non le avrebbero lasciato scampo ma non si esclude che , colta da malore, sia caduta nel fuoco. La squadra dei vigili del fuoco di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, ha trovato l’anziana riversa nel camino, priva di vita.

ANNA SARNO LIRATV